В Ростове на выходных прогнозируют дождь, гололед и усиление ветра

Жителей Ростова-на-Дону предупредили об ухудшении погодных условий 26 и 27 января

По информации центра управления кризисными ситуациями, в выходные ожидается дождь, ночью и утром гололед, на дорогах гололедица, ветер с порывами до 16 м/с.

«В связи с этим возможны падения аварийных деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение числа ДТП и травматизма пешеходов, сход снега и падение сосулек с крыш домов», — рассказали в управлении по делам ГО и ЧС администрации города.

Как сообщали Юга.ру, 26-27 января в Краснодарском крае будет дождливо. На побережье потеплеет до 16 °С.