В выходные на Кубани будет дождливо. На побережье потеплеет до 16 °С
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 26 и 27 января
По данным Краснодарского гидрометцентра, в выходные в крае будет дождливо. В ночь на субботу будет 0-5 °С, ночью воскресенья потеплеет до 3-8 °С. Дневные температуры 26 и 27 января — 5‑10 °С, местами воздух прогреется 15 °С. Ветер 5-10 м/с, порывы могут достигать 13‑18 м/с.
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На Черноморском побережье синоптики обещают дождь. Ночью будет 5-10 °С, днем ожидается 9-14 °С, на юге потеплеет до 16 °С. Ветер 12‑14 м/с, местами порывы 18-21 м/с.
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В Краснодаре 26 января будет облачно, ветер 4 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 1 °С, днем воздух прогреется до 9 °С.
В воскресенье в краевом центре ожидается дождь. Ночные температуры — 4 °С, днем потеплеет до 12 °С.
Рассказывает онколог Илья Фоминцев
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