В выходные на Кубани будет дождливо. На побережье потеплеет до 16 °С

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 26 и 27 января

По данным Краснодарского гидрометцентра, в выходные в крае будет дождливо. В ночь на субботу будет 0-5 °С, ночью воскресенья потеплеет до 3-8 °С. Дневные температуры 26 и 27 января — 5‑10 °С, местами воздух прогреется 15 °С. Ветер 5-10 м/с, порывы могут достигать 13‑18 м/с.

На Черноморском побережье синоптики обещают дождь. Ночью будет 5-10 °С, днем ожидается 9-14 °С, на юге потеплеет до 16 °С. Ветер 12‑14 м/с, местами порывы 18-21 м/с.