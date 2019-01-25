В выходные на Кубани будет дождливо. На побережье потеплеет до 16 °С

Краснодарский край

Распечатать

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 26 и 27 января

По данным Краснодарского гидрометцентра, в выходные в крае будет дождливо. В ночь на субботу будет 0-5 °С, ночью воскресенья потеплеет до 3-8 °С. Дневные температуры 26 и 27 января — 5‑10 °С, местами воздух прогреется 15 °С. Ветер 5-10 м/с, порывы могут достигать 13‑18 м/с.

Читайте также:

На Черноморском побережье синоптики обещают дождь. Ночью будет 5-10 °С, днем ожидается 9-14 °С, на юге потеплеет до 16 °С. Ветер 12‑14 м/с, местами порывы 18-21 м/с. 

Читайте также:

В Краснодаре 26 января будет облачно, ветер 4 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 1 °С, днем воздух прогреется до 9 °С.

В воскресенье в краевом центре ожидается дождь. Ночные температуры — 4 °С, днем потеплеет до 12 °С. 

Краснодар Погода
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре временно отключат светофор на перекрестке Восточно-Кругликовской и Школьной
Полиция ищет вандала, разбившего сердце на скульптуре «Я люблю Яблоновский» в центре нового сквера
Поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершена. Пропавших моряков не нашли
СК РФ выясняет, почему на Кубани 103-летней вдове ветерана не выдают положенную квартиру
Причиной пожара в общежитии Сочи назвали короткое замыкание
Между Сочи и Турцией планируют пустить паром

Лента новостей

Статьи

Мифы о раке и проблемы российской медицины: что нужно знать пациенту?

Рассказывает онколог Илья Фоминцев

Статьи

Концерт Ивана Абрамова, вечер песен группы Queen

И другие события Краснодара с 25 по 27 января

Статьи

Тренинг с «Лизой Алерт», английский клуб, поездка на горнолыжный курорт в Крыму

Чем заняться в выходные 26-27 января

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале