На Ставрополье задержали троих подозреваемых в убийстве ветерана войны

Ставропольский край

Распечатать

В Ставропольском крае задержали трех жителей Ростовской области, подозреваемых в разбойном нападении на ветерана Великой Отечественной войны

Как сообщали Юга.ру, вечером 10 января двое неизвестных проникли в дом ветерана Великой Отечественной войны. Они накрыли пожилую женщину одеялом, несколько раз ударили по голове, похитили паспорт и деньги, после чего скрылись. Женщину госпитализировали, через два дня она умерла в больнице.

По подозрению в совершении разбойного нападения задержали трех жителей Ростовской области в возрасте 21 и 25 лет. По данным следствия, весной 2018 года молодые люди устанавливали у погибшей женщины пластиковое окно и уже тогда украли у нее деньги. 

Изначально правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой). Позже СК по региону дополнительно квалифицировал преступление по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

Трое подозреваемых задержаны. Расследование продолжается, сообщила 25 января пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Великая Отечественная война День Победы Разбойное нападение Ростов-на-Дону Следственный комитет смерть Убийство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре временно отключат светофор на перекрестке Восточно-Кругликовской и Школьной
Полиция ищет вандала, разбившего сердце на скульптуре «Я люблю Яблоновский» в центре нового сквера
Поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершена. Пропавших моряков не нашли
СК РФ выясняет, почему на Кубани 103-летней вдове ветерана не выдают положенную квартиру
Причиной пожара в общежитии Сочи назвали короткое замыкание
Между Сочи и Турцией планируют пустить паром

Лента новостей

Статьи

Мифы о раке и проблемы российской медицины: что нужно знать пациенту?

Рассказывает онколог Илья Фоминцев

Статьи

Концерт Ивана Абрамова, вечер песен группы Queen

И другие события Краснодара с 25 по 27 января

Статьи

Тренинг с «Лизой Алерт», английский клуб, поездка на горнолыжный курорт в Крыму

Чем заняться в выходные 26-27 января

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале