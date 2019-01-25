На Ставрополье задержали троих подозреваемых в убийстве ветерана войны

В Ставропольском крае задержали трех жителей Ростовской области, подозреваемых в разбойном нападении на ветерана Великой Отечественной войны

Как сообщали Юга.ру, вечером 10 января двое неизвестных проникли в дом ветерана Великой Отечественной войны. Они накрыли пожилую женщину одеялом, несколько раз ударили по голове, похитили паспорт и деньги, после чего скрылись. Женщину госпитализировали, через два дня она умерла в больнице.

По подозрению в совершении разбойного нападения задержали трех жителей Ростовской области в возрасте 21 и 25 лет. По данным следствия, весной 2018 года молодые люди устанавливали у погибшей женщины пластиковое окно и уже тогда украли у нее деньги.

Изначально правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой). Позже СК по региону дополнительно квалифицировал преступление по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).