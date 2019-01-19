Ветеран Великой Отечественной погибла после нападения на Ставрополье

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело по факту нападения на 97-летнюю жительницу села Курсавки

По версии следствия, вечером 10 января двое неизвестных проникли в дом ветерана Великой Отечественной войны. Они накрыли женщину одеялом, накрыли ее одеялом, избили по голове, похитили паспорт, деньги и скрылись. Женщину госпитализировали, она умерла через два дня в больнице.

Изначально уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой), однако Следственный комитет дополнительно квалифицировал преступление по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Материалы передали в отдел по расследованию особо важных дел. Расследование контролирует руководитель СУ СК РФ по Ставропольскому краю Игорь Иванов, сообщает пресс-служба ведомства.