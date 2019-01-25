Появились подробности о жительнице Красноармейского района, которая шесть лет скрывала гибель сына

Портал Юга.ру узнал подробности о женщине из Красноармейского района, которая шесть лет скрывала гибель сына и получала за него пособие на ребенка

Как сообщали Юга.ру, в начале декабря 2018 года администрация Красноармейского района направила в полицию обращение, в котором указала, что местная жительница не готовила сына к школе. Позже выяснилось, что в августе 2012 года 36-летняя женщина родила мальчика. Через некоторое время младенец подавился во время кормления и умер. Тогда мать закопала тело на территории дома, чтобы скрыть его гибель. При этом она получала пособие на ребенка и не пускала в дом органы соцзащиты, которые хотели проверить условия проживания мальчика и его состояние. На женщину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении пособий, совершенное в крупном размере).

Старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин рассказал порталу Юга.ру, что женщина родила ребенка в 2012 году в Краснодаре и уехала с ним в Красноармейский район, где жили двое других ее детей. Там она отдала все необходимые документы в органы соцзащиты и получала пособие на ребенка в течение полутора лет. Когда ребенку должно было быть 6,5 лет, администрация сельского поселения Красноармейского района начала интересоваться, почему женщина не готовит сына к школе. К местной жительнице пришли органы соцзащиты, но она не пустила их в дом. Сейчас в отношении сотрудников управления проводится проверка. Известно, что женщина жила со своим сожителем. Двоих ее несовершеннолетних детей сейчас забрали органы опеки.

Лопатин уточнил, что у женщины часто возникали конфликты с соседями.

В отделе по делам несовершеннолетних Красноармейского района порталу Юга.ру рассказали, что ничего не знают о случившемся. В отделе по вопросам семьи и детства сообщили, что на месте работают следователи, и отказались от комментариев. В управлении социальной защиты Красноармейского района также сказали, что следователи разбираются в случившемся. Сотрудники ведомства бросили трубку после вопроса журналиста портала Юга.ру о том, собираются ли они проводить проверку действий сотрудников соцзащиты, которых женщина не пускала в дом в течение шести лет.

В отделе по взаимодействию со средствами массовой информации Красноармейского района также отказались от комментариев.