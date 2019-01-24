Главу фирмы в Ингушетии подозревают в мошенничестве со страховками беременным на 3,6 млн рублей

Следственные органы Ингушетии возбудили дело о мошенничестве в отношении местной жительницы

По версии следствия, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года 33-летняя руководительница ООО «Амина» и ООО «Камелот» незаконно вносила в отчеты заведомо ложные сведения о страховых выплатах по беременности, временной нетрудоспособности, уходу за ребенком.

Своими действиями она нанесла ущерб на сумму более 3,6 млн рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).

Подозреваемую и работников указанных фирм допросили, а также изъяли необходимые банковские и бухгалтерские документы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ингушетии.