Бывших ингушских чиновников будут судить за мошенничество на 335 млн рублей

В Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении бывших чиновников, которых обвиняют в мошенничестве на 335 млн рублей

В пресс-службе ГУ МВД России по СКФО 19 декабря сообщили, что расследование проводилось в отношении нескольких бывших министров Ингушетии и банковских работников, не уточнив их имена.

Во время расследования установили, что с августа 2012 года по октябрь 2014-го чиновники, используя служебное положение, открывали банковские счета на несуществующие лица. На эти счета по фиктивным основаниям перечисляли деньги, выделенные в качестве субсидий и ежемесячных компенсаций на оплату услуг ЖКХ льготной категории жителей.