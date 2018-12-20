Бывших ингушских чиновников будут судить за мошенничество на 335 млн рублей

Ингушетия

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В Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении бывших чиновников, которых обвиняют в мошенничестве на 335 млн рублей

В пресс-службе ГУ МВД России по СКФО 19 декабря сообщили, что расследование проводилось в отношении нескольких бывших министров Ингушетии и банковских работников, не уточнив их имена.

Во время расследования установили, что с августа 2012 года по октябрь 2014-го чиновники, используя служебное положение, открывали банковские счета на несуществующие лица. На эти счета по фиктивным основаниям перечисляли деньги, выделенные в качестве субсидий и ежемесячных компенсаций на оплату услуг ЖКХ льготной категории жителей.

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В результате ущерб государству составил более 335 млн рублей. Дело было заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Для возмещения вреда на имущество фигурантов наложили арест.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Магасский районный суд.

Мошенничество Полиция Суд Чиновники
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