Главу фирмы в Ингушетии подозревают в мошенничестве на 6,8 млн рублей

Против бывшей руководительницы ООО «М-Сервис» в Ингушетии возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат

По версии следствия, 36-летняя местная жительница с апреля 2016 по июль 2017 года предоставляла в отделение Фонда соцстрахования Ингушетии поддельные документы на возмещение расходов по беременности, родам, уходу за ребенком.

При этом в ее фирме работал один сотрудник. Сумма нанесенного ущерба составила более 6,8 млн рублей.