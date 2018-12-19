Главу фирмы в Ингушетии подозревают в мошенничестве на 6,8 млн рублей
Против бывшей руководительницы ООО «М-Сервис» в Ингушетии возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат
По версии следствия, 36-летняя местная жительница с апреля 2016 по июль 2017 года предоставляла в отделение Фонда соцстрахования Ингушетии поддельные документы на возмещение расходов по беременности, родам, уходу за ребенком.
При этом в ее фирме работал один сотрудник. Сумма нанесенного ущерба составила более 6,8 млн рублей.
Следственный отдел Назрани возбудил против руководительницы фирмы уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ингушетии.
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