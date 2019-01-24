Житель Кубани зарезал пожилого мужчину, украл его телефон и поджег дом

Краснодарский край

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В Кущевском районе 25-летнего местного жителя подозревают в убийстве, краже мобильного телефона и поджоге частного дома

Вечером 21 декабря 2018 года в правоохранительные органы Кущевского района поступило сообщение о том, что после пожара в доме нашли тело 63-летнего хозяина с признаками насильственной смерти. Следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

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По версии следствия, 21 декабря 25-летний местный житель увидел на улице ранее не знакомого 63-летнего мужчину. Он предложил ему вместе выпить алкоголь, мужчина согласился и пригласил парня к себе домой.

Между ними произошел конфликт. Гость отказался уходить и не меньше 10 раз ударил хозяина в шею и спину, от чего тот скончался. Молодой человек украл телефон погибшего, поджег дом, чтобы скрыть следы преступления, и скрылся.

Молодого человека задержали и предъявили обвинение. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти пожилого мужчины, сообщили 24 января пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

Как писали Юга.ру, в январе в Анапе завершили расследование дела против жителя Калмыкии, который зарезал шашлычника и ранил 18-летнего юношу.

Кущёвский район Следственный комитет смерть Убийство
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