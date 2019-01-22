Житель Гулькевичского района застрелил продавца машины и закопал тело в карьере

Следователи возбудили уголовное дело против 24-летнего жителя Гулькевичского района, который застрелил мужчину

Вечером 21 января в полицию обратилась жена 26-летнего жителя Кропоткина. Она рассказала, что ее муж пропал. В день исчезновения он планировал продать автомобиль и сообщил, что ждет от покупателя передачи денег. После этого мужчина не выходил на связь. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

По версии следствия, утром 20 января мужчина поехал на авторынок Кропоткина, на котором собирался продать автомобиль Hyundai Solaris. Там он познакомился с 24-летним жителем Гулькевичского района. Мужчина планировал купить его машину.

Покупатель предложил продавцу проверить работоспособность автомобиля, поэтому они поехали в район карьеров Гулькевичского района. Когда мужчины подъехали к одному из них, покупатель предложил остановиться и подождать его брата. По словам злоумышленника, его родственник должен был привезти деньги за автомобиль. Они вышли на улицу, и в это время мужчина выстрелил из ружья в продавца. Последний скончался на месте. Срелявший выбросил оружие, погрузил тело погибшего в багажник машины и перевез его к другому карьеру, где закопал.

Убийцу задержали. Он дал признательные показания. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.