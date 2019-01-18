В Анапе будут судить туриста, который зарезал шашлычника и ранил 18-летнего юношу

В Анапе 37-летнего жителя Калмыкии будут судить за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью

Следствие установило, что мужчина приехал в Анапу на отдых. Вечером 30 июля 2018 года он находился в поселке Витязево. Будучи пьяным, он начал беседу с 43-летним гражданином Армении, который работал в кафе — жарил мясо. Во время разговора они поссорились, турист взял нож и несколько раз ударил оппонента. Потерпевший стал убегать, но злоумышленник его преследовал и продолжал наносить удары.

Прохожие на улице пытались остановить нападавшего. Один из них, 18-летний гражданин Армении, получил ранение в шею.

В результате от полученных травм 43-летний мужчина умер на месте. Жителя Калмыкии заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (Убийство) и п. «б, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга, с применением оружия или предметов, используемых как оружие).

Дело направили в суд, сообщила 18 января пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.