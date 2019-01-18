В Анапе будут судить туриста, который зарезал шашлычника и ранил 18-летнего юношу

Краснодарский край

Распечатать

В Анапе 37-летнего жителя Калмыкии будут судить за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью

Следствие установило, что мужчина приехал в Анапу на отдых. Вечером 30 июля 2018 года он находился в поселке Витязево. Будучи пьяным, он начал беседу с 43-летним гражданином Армении, который работал в кафе — жарил мясо. Во время разговора они поссорились, турист взял нож и несколько раз ударил оппонента. Потерпевший стал убегать, но злоумышленник его преследовал и продолжал наносить удары.

Прохожие на улице пытались остановить нападавшего. Один из них, 18-летний гражданин Армении, получил ранение в шею.

В результате от полученных травм 43-летний мужчина умер на месте. Жителя Калмыкии заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (Убийство) и п. «б, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга, с применением оружия или предметов, используемых как оружие). 

Дело направили в суд, сообщила 18 января пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Анапа Следственный комитет Убийство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Свободные медиа» рассказали о пенсионере из Динского района, у которого сгорел дом и которого обвинили в убийстве жены
В ЕСПЧ направили жалобу на задержание и арест рэпера Хаски в Краснодаре
В Азове у входа в отдел полиции мужчина избил полицейского
В Анапе будут судить туриста, который зарезал шашлычника и ранил 18-летнего юношу
Водитель легковушки получил сотрясение мозга, наехав на три припаркованные машины в Ставрополе
Жители Кубани на рассвете смогут увидеть затмение Луны

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале