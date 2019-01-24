Между Краснодаром и Белградом пустят прямой авиарейс

Национальная авиакомпания Air Serbia хочет запустить летом прямое авиасообщение между Белградом и Краснодаром

С июня авиакомпания Air Serbia планирует запустить несколько новых рейсов из Белграда, в числе которых будет Краснодар. Кроме того, откроют направления в Киев, Мадрид, Барселону, Хельсинки и хорватский Риеку. Появятся также две сезонные авиалинии для Ниццы и хорватского Задара, сообщили в пресс-службе Air Serbia.

Сейчас на сайте авиакомпании можно купить билеты из Белграда в Краснодар на 3 июня, минимальная стоимость перелета составляет 18 тыс. 304 рубля.

Самолет Airbus A319 отправляется из аэропорта столицы Сербии в 00:10 и приземляется в Краснодаре в 3:40. В обратном направлении самолет отправится в 4:25, прилет в Белград — в 5:35. Минимальная стоимость обратного билета — 16,6 тыс. рублей.