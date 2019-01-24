Между Краснодаром и Белградом пустят прямой авиарейс
Национальная авиакомпания Air Serbia хочет запустить летом прямое авиасообщение между Белградом и Краснодаром
С июня авиакомпания Air Serbia планирует запустить несколько новых рейсов из Белграда, в числе которых будет Краснодар. Кроме того, откроют направления в Киев, Мадрид, Барселону, Хельсинки и хорватский Риеку. Появятся также две сезонные авиалинии для Ниццы и хорватского Задара, сообщили в пресс-службе Air Serbia.
Сейчас на сайте авиакомпании можно купить билеты из Белграда в Краснодар на 3 июня, минимальная стоимость перелета составляет 18 тыс. 304 рубля.
Самолет Airbus A319 отправляется из аэропорта столицы Сербии в 00:10 и приземляется в Краснодаре в 3:40. В обратном направлении самолет отправится в 4:25, прилет в Белград — в 5:35. Минимальная стоимость обратного билета — 16,6 тыс. рублей.
По предварительным данным, авиарейсы Белград — Краснодар будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.
Сербия — страна на Балканском полуострове, на севере которой находятся популярные среди туристов горнолыжные курорты.
Для въезда на территорию Сербии гражданам России, Беларуси и Украины необходимо иметь загранпаспорт. Виза для путешествия не нужна — без нее можно находиться в Сербии до 30 дней.
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