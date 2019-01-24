Жители Ингушетии, обвиняемые в подготовке терактов в Москве, заявили о пытках

Пятеро жителей Ингушетии, которых обвиняют в подготовке терактов в республике и у посольства Франции в Москве, заявили, что признательные показания из них выбили через пытки

15 ноября 2016 года ФСБ задержала Саламхана Сампиева, Руслана Эсмурзиева, Хусена Китиева, Магомеда Аматханова и Эльберта Харсиева, которые, по версии правоохранителей, собирались устроить теракты в Ингушетии и Москве. Всех пятерых арестовали.

Силовики установили, что жители Ингушетии связаны с террористической организацией «Исламское государство». Уголовные дела возбудили по ст. 205 (Террористический акт) и ст. 222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).