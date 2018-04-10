ФСБ в Ингушетии предотвратила теракты во время выборов президента РФ
ФБС предотвратила теракты, которые могли произойти на избирательных участках в Ингушетии в день выборов президента России
Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), глава ФСБ РФ Александр Бортников.
«В феврале на территории Назрановского района Ингушетии в рамках контртеррористической операции при оказании вооруженного сопротивления уничтожили двух бандитов из числа сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории России). Они готовили теракт на одном из избирательных участков в ходе выборов президента», — сказал Бортников.
Он добавил, что в марте в Башкирии задержали двоих членов праворадикальной группировки, осуществлявших подготовку к теракту на избирательных участках Уфы. Глава ФСБ уточнил, что у них изъяли два самодельных взрывных устройства большой мощности, сообщает РИА «Новости».
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