ФСБ в Ингушетии предотвратила теракты во время выборов президента РФ

ФБС предотвратила теракты, которые могли произойти на избирательных участках в Ингушетии в день выборов президента России

Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), глава ФСБ РФ Александр Бортников.

«В феврале на территории Назрановского района Ингушетии в рамках контртеррористической операции при оказании вооруженного сопротивления уничтожили двух бандитов из числа сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории России). Они готовили теракт на одном из избирательных участков в ходе выборов президента», — сказал Бортников.

Он добавил, что в марте в Башкирии задержали двоих членов праворадикальной группировки, осуществлявших подготовку к теракту на избирательных участках Уфы. Глава ФСБ уточнил, что у них изъяли два самодельных взрывных устройства большой мощности, сообщает РИА «Новости».