В России предложили разработать памятки для велосипедистов
В Госдуме предложили разработать памятки с основными правилами поведения велосипедиста на дороге
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С инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он предложил обязать продавцов выдавать такие памятки при покупке велосипедов.
В пресс-службе МВД России сообщили RT, что в ГИБДД такую идею поддержали. Предложение рассмотрели в ведомстве и направили Милонову письмо, в котором сообщили о готовности принять участие в разработке текста памятки велосипедиста. Планируется, что проект памятки направят в Минпромторг России.
Как сообщали Юга.ру, летом 2016 года мэр Геленджика запретил велосипедистам кататься на набережной ночью.
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