В России предложили разработать памятки для велосипедистов

В Госдуме предложили разработать памятки с основными правилами поведения велосипедиста на дороге

С инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он предложил обязать продавцов выдавать такие памятки при покупке велосипедов.

В пресс-службе МВД России сообщили RT, что в ГИБДД такую идею поддержали. Предложение рассмотрели в ведомстве и направили Милонову письмо, в котором сообщили о готовности принять участие в разработке текста памятки велосипедиста. Планируется, что проект памятки направят в Минпромторг России.