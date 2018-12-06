В правилах дорожного движения появятся новые знаки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 4 декабря подписал постановление, по которому в ПДД появятся новые знаки и дорожная разметка

Новый документ направлен на повышение безопасности дорожного движения и на обеспечение велосипедистам приоритета на дорогах. В правила дорожного движения внесли понятие «Велосипедная зона». Максимальная скорость движения в такой зоне будет не более 20 км/ч. Пешеходам разрешается переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте. Для обозначения таких зон вводятся новые дорожные знаки и дорожная разметка.

«На таких улицах устанавливается преимущество велосипедов перед механическими транспортными средствами, им предоставляется возможность двигаться по всей ширине проезжей части. Устанавливается также возможность сквозного движения велосипедистов в жилых зонах, в которых сквозное движение любых транспортных средств запрещено. Запрет на сквозное движение в жилых зонах сохраняется только для механических транспортных средств», — говорится в документе.