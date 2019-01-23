Учителя адыгейского языка Кубани приехали на практику в Адыгею

В Адыгее на базе Адыгейского республиканского института повышения квалификации (АРИПК) проходят недельные курсы для учителей адыгейского языка из Краснодарского края

Всего в Адыгею приехали 10 учителей из Успенского, Туапсинского, Лазаревского районов. Они преподают в школах и обучают детей адыгейскому языку в рамках внеурочной деятельности.

Как отметила руководитель курсов, старший методист АРИПК Мариет Мамий, подобные курсы проходят впервые за 12 лет и являются актуальными, поскольку в Краснодарском крае повышение квалификации по предметам адыгейский язык и адыгейская литература не предусмотрено.

«Им не хватает методики и обмена опытом с коллегами. Мы дадим им необходимый инструментарий», — отметила Мамий.

Образовательная программа рассчитана на 72 часа. Она предусматривает теоритическую и практическую часть. В качестве лекторов пригласили преподавателей факультета адыгейской филологии и культуры Адыгейского госуниверситета, учителей-практиков высшей квалификационной категории, призеров и победителей профессиональных конкурсов.

Завершится мероприятие 26 января семинаром в Адыгейской республиканской гимназии, где учителя обменяются опытом, а ученики представят концерт на родном языке.

Курсы проводятся во взаимодействии с институтом развития образования Краснодарского края. Планируется, что они станут регулярными, добавили в АРИПК.

Как сообщали Юга.ру, в этом учебном году в Адыгее планируют начать реализацию проекта, направленного на углубленное изучение адыгейского языка, а также культуры, обычаев и традиций.

В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных организациях республики количество школьников, изучающих адыгейский язык, составило 24 тыс. 302 человека (46,5 % от общего количества учащихся), в том числе 7 тыс. 84 носителя языка (13,6%). В прошлом учебном году аналогичные показатели составляли 23 тыс. 400 человек (44,7%) и 6 тыс. 920 учеников (13,2%) соответственно.