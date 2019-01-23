Подполковника полиции осудили за взятку в 2 млн рублей

В Краснодаре возбудили дело против сотрудника полиции, которого подозревают в мошенничестве

Сотрудники УФСБ РФ по Краснодарскому краю выявили и пресекли противоправную деятельность работника ГУ МВД РФ по региону.

Установлено, что сотрудник одной из строительных фирм Кубани передал оперуполномоченому по особо важным делам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю подполковнику полиции 2 млн рублей. Предполагалось, что полицейский передаст деньги своему руководству, чтобы помочь работникам фирм избежать уголовной ответственности за уклонение налогов и задержку зарплаты сотрудникам.

Подполковник был задержан силовиками в процессе получения денег. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).