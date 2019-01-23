В Адыгее осудили бухгалтера за кражу 1,2 млн рублей

Адыгея

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В Теучежском районе Адыгеи бухгалтера местного муниципального предприятия осудили за кражу денег из кассы организации

Суд установил, что с ноября 2016 года по март 2018-го женщина трижды похищала из кассы предприятия деньги. Общая сумма украденного составила более 1 млн 200 тыс. рублей. 

В отношении бухгалтера возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Суд признал ее виновной в совершении трех преступлений.

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Женщину приговорили к трем года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также к возмещению ущерба, сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи. 

Как писали Юга.ру, в начале января в Адыгее два парня разобрали крышу ангара и украли 3 тонны дизельного топлива.

Деньги Кражи Суд
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