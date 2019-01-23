В Адыгее осудили бухгалтера за кражу 1,2 млн рублей

В Теучежском районе Адыгеи бухгалтера местного муниципального предприятия осудили за кражу денег из кассы организации

Суд установил, что с ноября 2016 года по март 2018-го женщина трижды похищала из кассы предприятия деньги. Общая сумма украденного составила более 1 млн 200 тыс. рублей.

В отношении бухгалтера возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Суд признал ее виновной в совершении трех преступлений.

Женщину приговорили к трем года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также к возмещению ущерба, сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.