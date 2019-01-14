В Адыгее два парня разобрали крышу ангара и украли 3 тонны дизельного топлива
Сотрудники уголовного розыска Адыгеи задержали в селе Белом Красногвардейского района двоих местных жителей 27 и 28 лет, подозреваемых в хищении
Молодые люди узнали, что на территории крестьянско-фермерского хозяйства нет охраны, и решили совершить кражу. Разобрав часть кровли ангара, злоумышленники попали в складское помещение, где стояли металлические бочки с дизельным топливом для сельхозтехники. Они подогнали автомобиль и вывезли бочки за пределы села, после чего продали около 3 тонн топлива.
Сумма ущерба, причиненного организации, составила более 130 тыс. рублей, сообщили 12 января в пресс-службе МВД по Адыгее.
Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативные и следственные мероприятия.
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