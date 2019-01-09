В Геленджике спасатели сняли с крыши тонущей машины четырех человек

Краснодарский край

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Сотрудники «Кубань-СПАС» оказали помощь четырем местным жителям, у которых утонул в реке автомобиль

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Инцидент произошел 4 января в геленджикском поселке Светлом. Установлено, что четверо местных жителей поехали кататься на автомобиле ТагАЗ. Когда они пересекали реку Адербу, машина начала тонуть, тогда люди обратились к друзьям за помощью.

Приехавшие товарищи не смогли им помочь и вызвали сотрудников Геленджикского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели с помощью лестницы и альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавших с крыши машины и доставили в безопасное место, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Геленджик Кубань-СПАС
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