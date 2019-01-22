Три улицы Краснодара подтопило ночью после сильного дождя

Краснодарский край

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В Краснодаре в ночь с 21 на 22 января из-за сильного дождя подтопило три улицы

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сообщил, что подтопило улицы Российскую, Уральскую и Павлова. Сейчас с проезжей части откачивают воду. Эти работы будут проводить в течение всего дня. При необходимости количество откачивающей спецтехники увеличат.

Пока в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу заявок на откачку воды от местных жителей не поступало, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 22 января прогнозируют дождь с мокрым снегом. Днем ожидается около 2 °С, ветер 3 м/с. 

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