Три улицы Краснодара подтопило ночью после сильного дождя
В Краснодаре в ночь с 21 на 22 января из-за сильного дождя подтопило три улицы
Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сообщил, что подтопило улицы Российскую, Уральскую и Павлова. Сейчас с проезжей части откачивают воду. Эти работы будут проводить в течение всего дня. При необходимости количество откачивающей спецтехники увеличат.
Пока в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу заявок на откачку воды от местных жителей не поступало, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 22 января прогнозируют дождь с мокрым снегом. Днем ожидается около 2 °С, ветер 3 м/с.
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