В начале недели на Кубани прогнозируют дожди и потепление до 12 °С

Синоптики рассказали, какая погода ждет гостей и жителей Краснодарского края 21-23 января

По данным Краснодарского гидрометцентра, в крае в понедельник ожидаются дожди, утром мокрый снег, в отдельных пунктах туман. Днем будет 3-8 °С, на юге до 11 °С. Ветер 3-8 м/с, днем местами до 14 м/с.

На Черноморском побережье местами будет дождь, днем столбики термометров поднимутся до 6-11 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы 12-14 м/с, днем местами до 13-18 м/с.

В Краснодаре 21 января прогнозируют солнечную погоду, однако местами возможны небольшие осадки. Днем воздух прогреется до 8-10 °С. Ветер 3-8 м/с.

22-23 января местами по краю ожидаются дожди, туман, утром и ночью гололед, налипание мокрого снега. Ночные температуры — +1...-4 °С, местами при прояснении до -7...-9 °С. Во вторник днем термометры покажут 0-5 °С, местами по югу до 9 °С. В среду днем будет до 2-7 °С, местами воздух прогреется до 12 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

На Черноморском побережье местами дождь, в горах — с мокрым снегом. Ночные температуры — 1-6 °С. Во вторник днем будет 3-8 °С, в среду термометры покажут 6-11 °С.