В Ростовской области прогнозируют мокрый снег и гололед

Ростовская область

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Жителей Ростовской области предупредили о дожде, мокром снеге и гололеде 22 января

По информации Ростовского гидрометцентра, на территории области будет облачно с прояснениями, днем возможен дождь, переходящий в мокрый снег. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер 7-12 м/с.

Днем термометры покажут -5…-10 °С, по югу до -1 °С, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. 

Как писали Юга.ру, на Кубани с 21 по 23 января прогнозируют дожди и потепление до 12 °С. 

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