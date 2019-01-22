В Ростовской области прогнозируют мокрый снег и гололед

Жителей Ростовской области предупредили о дожде, мокром снеге и гололеде 22 января

По информации Ростовского гидрометцентра, на территории области будет облачно с прояснениями, днем возможен дождь, переходящий в мокрый снег. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер 7-12 м/с.

Днем термометры покажут -5…-10 °С, по югу до -1 °С, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, на Кубани с 21 по 23 января прогнозируют дожди и потепление до 12 °С.