В Сочи прогнозируют налипание мокрого снега, гололед и усиление ветра
Жителей и гостей Сочи предупредили об ухудшении погодных условий на курорте до 22 января
Сочи до конца следующего дня в Сочи ожидается усиление ветра, местами порывы до 15 м/с. В предгорной зоне местами налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица.
Спасатели просят жителей и гостей курорта быть бдительными, принять меры предосторожности и воздержаться от выхода в горы, не оставлять машины под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями. Водителей просят ездить на автомобилях на зимней или всесезонной резине, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
В горах Сочи на отметках выше 500 метров сохранится слабая лавиноопасность.
Смотрите фоторепортаж:
Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 21 января распространила экстренное предупреждение об опасности схода лавин в горах региона на отметках выше 1500 метров. Оно будет действовать до 24 января.
Как сообщали Юга.ру, в первой половине недели на Кубани прогнозируют потепление до 12 °С и дожди.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.