В Сочи прогнозируют налипание мокрого снега, гололед и усиление ветра

Жителей и гостей Сочи предупредили об ухудшении погодных условий на курорте до 22 января

Сочи до конца следующего дня в Сочи ожидается усиление ветра, местами порывы до 15 м/с. В предгорной зоне местами налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица.

Спасатели просят жителей и гостей курорта быть бдительными, принять меры предосторожности и воздержаться от выхода в горы, не оставлять машины под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями. Водителей просят ездить на автомобилях на зимней или всесезонной резине, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В горах Сочи на отметках выше 500 метров сохранится слабая лавиноопасность.