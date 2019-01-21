Среди погибших при падении БТР в Абхазии был житель Кубани

Одним из трех солдат, которые погибли в ущелье в Абхазии при падении БТР 18 января, был житель Краснодарского края

Как сообщали Юга.ру, 18 января в Абхазии опрокинулся БТР, который ехал в колонне боевой техники Южного военного округа. В результате три человека погибли, еще двое получили травмы.