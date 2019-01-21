Среди погибших при падении БТР в Абхазии был житель Кубани

Краснодарский край, Вся Россия

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Одним из трех солдат, которые погибли в ущелье в Абхазии при падении БТР 18 января, был житель Краснодарского края

Как сообщали Юга.ру, 18 января в Абхазии опрокинулся БТР, который ехал в колонне боевой техники Южного военного округа. В результате три человека погибли, еще двое получили травмы.

В пресс-службе администрации Ленинградского района Краснодарского края корреспонденту РИА «Новости» сообщили, что одним из погибших был житель края.

Молодого человека звали Александр, он проходил в Абхазии срочную службу. Солдата похоронили 20 января на Кубани, отметили в пресс-службе районной администрации.

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