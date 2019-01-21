В Абхазии в ущелье упал БТР с российскими военными. Три человека погибли
Абхазия Оксана Васильченко
В Абхазии в ущелье опрокинулся БТР, который ехал в колонне боевой техники Южного военного округа
Несчастный случай произошел 18 января. В результате происшествия погибли трое военнослужащих, еще два человека пострадали. Их эвакуировали в окружной военный госпиталь на вертолетах Ми-8, сообщила 21 января пресс-служба Южного военного округа.
Комиссия военного округа рассматривает несколько версий ЧП, среди них — техническая неисправность машины. Также предполагается, что водитель не справился с управлением.
В пресс-службе не уточнили, из какой военной части были погибшие и пострадавшие.
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