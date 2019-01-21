В Азове завели дело на мужчину за избиение полицейского у входа в ОВД

В Азове возбудили уголовное дело против мужчины, которого подозревают в избиении полицейского

По версии следствия, 18 января 35-летний житель Симферополя подошел к административному зданию отдела МВД РФ «Азовский», где несколько раз ударил полицейского кулаками по лицу. Преступника задержали на месте преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Задержанного заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила 21 января пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в соцсетях появилось видео с места происшествия. На записи видно, как около 6:00 18 января во внутренний двор отдела полиции в Азове зашел мужчина. Он начал о чем-то спорить с полицейским, после этого несколько раз ударил его. Сотрудник полиции упал, а нападавший продолжил его избивать.