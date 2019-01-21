В Азове завели дело на мужчину за избиение полицейского у входа в ОВД

Ростовская область

Распечатать

В Азове возбудили уголовное дело против мужчины, которого подозревают в избиении полицейского

По версии следствия, 18 января 35-летний житель Симферополя подошел к административному зданию отдела МВД РФ «Азовский», где несколько раз ударил полицейского кулаками по лицу. Преступника задержали на месте преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Задержанного заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила 21 января пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в соцсетях появилось видео с места происшествия. На записи видно, как около 6:00 18 января во внутренний двор отдела полиции в Азове зашел мужчина. Он начал о чем-то спорить с полицейским, после этого несколько раз ударил его. Сотрудник полиции упал, а нападавший продолжил его избивать. 

Полиция Происшествия
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Потерявшегося в лесу Ингушетии 17-летнего сборщика черемши нашли в соседнем селе
СК РФ возбудил дело после гибели людей при пожаре на танкерах в районе Керченского пролива. Число жертв возросло до 11
В Краснодаре посетителей ТРЦ «OZ МОЛЛ» эвакуировали из-за задымления
Жителя Сочи, который до смерти избил 84-летнюю мать и ушел спать, признали невменяемым
В Адыгее создали первое отделение паллиативной помощи
Глава Адыгеи получил проверить обоснованность размера новых тарифов за вывоз мусора для жителей сельской местности

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале