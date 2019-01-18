В Азове у входа в отдел полиции мужчина избил полицейского

В городе Азове Ростовской области утром 18 января у входа в ОВД мужчина напал на полицейского

В соцсетях появилось видео с места происшествия. На записи видно, как около 6 часов во внутренний двор отдела полиции зашел мужчина. Он начал о чем-то спорить с полицейским, после этого несколько раз ударил его. Сотрудник полиции упал, а нападавший продолжил его избивать.

«В отдел полиции зашел гражданин и начал неадекватно себя вести. Полицейские задержали его и передали в следственный отдел по городу Азову для дальнейшего разбирательства», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.