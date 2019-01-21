В Сочи отель-замок «Богатырь» подготовил тариф для отдыха в горах

В середине января отель-замок, находящийся на территории «Сочи Парка», представил выгодный тариф на проживание с возможностью отдыха на горнолыжном курорте «Горки Город»

«Новый тариф "Горнолыжный" подходит для гостей, которые хотят жить в роскошном отеле у моря и при этом наслаждаться горными склонами Красной Поляны. По условиям предложения, при бронировании номера любой категории от двух до трех ночей в стоимость входят ски-пассы на канатные дороги горнолыжного курорта «Горки Город», трансфер на курорт и обратно и, как всегда, бесплатное посещение первого тематического парка развлечений "Сочи Парк" и детского комплекса "Страна Медведия"», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

Тариф «Горнолыжный» действует до 7 апреля 2019 года.

Кроме того, этой зимой в отеле-замке «Богатырь» запустили еще несколько выгодных предложений. Теперь дети до 11 лет включительно могут жить в отеле бесплатно. Это специальное предложение действительно до 21 марта.

До 19 марта продолжится акция Spa Weekend, по условиям которой при размещении от двух до трех ночей гостям предлагают посетить спа-центр с бассейном и термальным комплексом, процедуры массажа и попробовать фиточай. Подробности акций можно найти на сайте sochipark.ru.

Отель «Богатырь» расположен на территории «Сочи Парка» и состоит из стилизованного под средневековый замок основного корпуса и дополнительного рыцарского корпуса. В отеле 290 номеров, просторные конференц-залы, два ресторана с авторской кухней — «Садко» и «Баллада», спа-центр, открытый бассейн и детская площадка, а также экозаправка для электромобилей на собственной парковке.