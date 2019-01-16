Отель-замок «Богатырь» в «Сочи Парке» подготовил акцию Spa Weekend

Семейный четырехзвездочный отель «Богатырь», который находится на территории «Сочи Парка», подготовил специальное предложение — Spa Weekend

«Посещение роскошного спа-центра с бассейном и термальным комплексом, процедуры массажа на выбор, а после — вкуснейший фито-чай. Такой приятный комплимент получат гости отеля, забронировавшие номера на две или три ночи», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

Новая акция предусматривает скидку 20% на дополнительные спа-услуги и завтрак в ресторане «Баллада» в формате шведского стола. Кроме того, гости «Богатыря» смогут бесплатно посетить первый тематический парк развлечений «Сочи Парк» и детский комплекс «Страна Медведия».

«Акция Spa Weekend — не единственное приятное новшество. С 10 января по 21 марта в "Богатыре" изменена политика проживания детей. Теперь маленьких гостей возрастом до 11 лет включительно разместят бесплатно», — уточнили в пресс-службе.

Акция будет действовать до 19 марта. Подробности можно найти на сайте sochipark.ru.

Отель «Богатырь» расположен на территории «Сочи Парка» и состоит из стилизованного под средневековый замок основного корпуса и дополнительного рыцарского корпуса, в которых расположены 290 номеров, конференц-залы, два ресторана с авторской кухней — «Садко» и «Баллада», спа-центр, открытый бассейн и детская площадка.

Отель неоднократно становился лидером профессиональных премий и входит в ежегодный рейтинг лучших отелей России.