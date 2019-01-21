Директор книжного рынка опроверг слухи о закрытии ярмарки в Чистяковской роще Краснодара
Руководство краснодарского книжного рынка 21 января прокомментировало информацию о закрытии ярмарки в Чистяковской роще
В инстаграме «Туподар™ Краснодар» 19 января появилась публикация о демонтаже павильонов на книжном рынке в Чистяковской роще на улице 40 лет Победы. В телеграм-канале «Типичный Краснодар» выложили фотографии книг, лежавших на земле. Автор фото сообщил, что «закрываются то ли большая часть рынка, то ли отдельные точки (возможно, из-за банкротства)».
Директор МУП «Книжный мир» Алексей Лобанов рассказал порталу Юга.ру, что произошло на рынке.
«Демонтировали павильоны ООО "Филин" по решению суда. Не было договора — договор он не захотел подписывать. Не было законных оснований для того, чтобы павильоны находились на муниципальной земле. Материалы передали в суд, суд решил их демонтировать. Порядка пяти [павильонов] демонтировали», — сказал он.
Хозяева книжного магазина «Кот ученый» в интервью порталу Юга.ру рассказывали, что рынок пытались закрыть несколько раз — в 1996, 2000, 2003, 2005 годах. Подробнее об этом читайте здесь.
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