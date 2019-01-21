На Дону в электричке умер 70-летний мужчина
Ростовская область Ксения Мареич
В Ростове-на-Дону правоохранители проводят доследственную проверку по факту смерти пенсионера в электропоезде
По данным следствия, 20 января в 17:00 в электричке Тихорецк — Ростов умер 70-летний местный житель. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружили.
Правоохранители осмотрели место происшествия. Была назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила пресс-служба Южного СУТ СК России.
Как писали Юга.ру, 8 января в бытовом вагоне поезда на станции Тихорецкая нашли тело мужчины.
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