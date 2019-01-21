На Дону в электричке умер 70-летний мужчина

В Ростове-на-Дону правоохранители проводят доследственную проверку по факту смерти пенсионера в электропоезде

По данным следствия, 20 января в 17:00 в электричке Тихорецк — Ростов умер 70-летний местный житель. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружили.

Правоохранители осмотрели место происшествия. Была назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила пресс-служба Южного СУТ СК России.