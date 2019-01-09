На Кубани нашли тело мужчины в вагоне поезда
Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в вагоне поезда
В бытовом вагоне поезда на станции Тихорецкая 8 января нашли тело 40-летнего жителя Сызрани без признаков насильственной смерти. Установлено, что погибший был вахтовым сотрудником ООО «ГарантСтрой» Куйбышевского региона.
Правоохранители осмотрели место происшествия. Назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Как сообщали Юга.ру, в августе в туалете пассажирского поезда Ульяновск — Анапа нашли тело мужчины.
Статьи ПартнерскийВ поисках снега зимой. Как проехать в Мезмай, Гуамку и Лагонаки
На огромном Volkswagen Teramont
Книжные новинки января
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.