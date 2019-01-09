На Кубани нашли тело мужчины в вагоне поезда

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в вагоне поезда

В бытовом вагоне поезда на станции Тихорецкая 8 января нашли тело 40-летнего жителя Сызрани без признаков насильственной смерти. Установлено, что погибший был вахтовым сотрудником ООО «ГарантСтрой» Куйбышевского региона.