Стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы «Краснодар» — «Байер»

Футбольный клуб «Краснодар» 21 января запустил продажу билетов на домашний матч с немецким «Байером»

Как сообщали Юга.ру, 17 декабря стало известно , что противником «горожан» в 1/16 финала Лиги Европы станет немецкий клуб «Байер». Первая встреча пройдет 14 февраля в Краснодаре, вторая — 21 февраля в Леверкузене.

С 14 января начались онлайн-продажи билетов на матч с «Байером» для владельцев сезонных абонементов. На этом этапе можно будет купить один билет на свое место.

21 января открылись продажи в кассах для владельцев абонементов. Один человек может приобрести один билет на свое место и два дополнительных билета на свободные места. 28 января стартует онлайн-продажа на таких же условиях.

С 4 февраля онлайн и в кассах стадиона билеты можно будет купить на любые свободные места.

Дополнительную информацию о покупке билетов и работе касс можно найти на сайте «Краснодара».