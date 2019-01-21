Жительница Новороссийска сожгла сожителя и чуть не сгорела сама

В Новороссийске возбудили уголовное дело против 35-летней местной жительницы, которая подожгла своего сожителя

По информации следствия, 45-летний мужчина и женщина жили в арендованном доме на улице Свободы. Ранее женщина увидела у сожителя 8 тыс. рублей и решила их похитить, поэтому она захотела убить мужчину.

Злоумышленница купила бензин и, придя в ночь с 17 на 18 января домой, облила им спящего сожителя и подожгла его. Однако на нее попал бензин и перекинулось пламя.

Соседи увидели возгорание и услышали крики, после чего вызвали пожарных. На место также приехали медики и правоохранители. Пострадавших с ожогами госпитализировали. Мужчина от полученных травм скончался. Женщина находится в реанимации краевой больницы.

В отношении нее возбудили дело по п. «в, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство человека, находившегося в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений).

Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Вопрос о задержании подозреваемой решат после того, как ее состояние здоровья станет стабильным, сообщила 21 января пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.