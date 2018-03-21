В Симферополе мужчина устроил пожар в нарколаборатории и загорелся сам

В пригороде Симферополя сотрудники полиции ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков

Когда силовики проводили спецоперацию, 38-летний мужчина, находившийся в лаборатории, облил стол, оборудование и материалы для изготовления порошка горючим веществом и поджог. Огонь перешел на канистры со спиртосодержащей жидкостью и другими реагентами, а также на одежду мужчины и женщины, которая также там находилась.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Крыму обнаружили цех по изготовлению наркотиков в частном доме на окраине Симферополя. Постройка, в которой проводились химические опыты по синтезированию амфетамина, находилась вдали от жилых строений, на окнах были установлены металлические решетки.

Оперативники с помощью троса сорвали решетки с окна, локализовали пожар и спасли людей. После этого сотрудники МВД совместно со спасателями МЧС потушили пожар и оказали первую помощь пострадавшим.

При обыске места происшествия нашли остатки химических реактивов — порошков, кислот и щелочей, а также специальное химическое оборудование и материалы для лабораторного производства наркотиков. В сумке задержанного мужчины обнаружили записи с инструкцией проведения химических экспериментов.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 (Покушение на преступление) и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков в крупном размере). Кроме того, в отношении задержанного возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия). Суд заключил злоумышленника под стражу, передает пресс-служба ГУ МВД по Крыму.

Как сообщали Юга.ру, в марте 2017 года в доме руководителя МБУК «Центр эстрадного искусства» Симферополя обнаружили нарколабораторию по производству метамфетамина. В октябре 2017 года в селе Сакского района Крыма полицейские закрыли цех по производству наркотиков.

В феврале ялтинских пожарных заподозрили в сбыте и употреблении наркотиков на службе.