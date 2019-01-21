В Адыгее ЗАГСы раз в месяц не будут регистрировать разводы

В 2019 году в ЗАГСах Адыгеи ежемесячно будут проводить акцию «День без разводов»

Управление ЗАГС республики решило проводить акцию в последнюю пятницу месяца. Парам будет предложено еще раз обдумать свое решение, сообщили в управлении.

По данным ведомства, наибольшее число разводов приходится на граждан в возрасте 31-39 лет. Среди причин разводов: отсутствие общих интересов, взаимная утрата чувств, неверность одного из супругов, конфликтные отношения с родителями, злоупотребление алкоголем, наркотическая зависимость.

«Актуальной данная акция является для Тахтамукайского района, где по итогам 2018 года число разводов увеличилось до 285. На 100 браков приходится 80 разводов. Из числа поданных заявлений на расторжение брака по взаимному согласию примирилось восемь пар. Для сокращения количества разводов в отделе ЗАГС Тахтамукайского района организована бесплатная консультативная помощь психолога», — отметили в управлении ЗАГС Адыгеи.

Как сообщали Юга.ру, практику проведения таких акций ввели в 2018 году. День без разводов проходил ежеквартально.