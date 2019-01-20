В Чечне вернули электричество в дома 122 тыс. человек

Чечня

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В Чеченской Республике 20 января восстановили подачу электроэнергии, нарушенную из-за аварии 

Как сообщали Юга.ру, в 13:49 20 января произошел обрыв сети. В результате без света остались 122,5 тыс. жителей Урус-Мартановского района.

Специалисты «Чеченэнерго» вели аварийно-восстановительные работы. 

В 14:42 без света оставались около 114,8 тыс. человек, в 15:50 — около 91,7 тыс. аблнентов. В 16:48 подачу электричества по нормальной схеме вернули всем потребителям, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

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