Более 120 тыс. жителей Чечни остались без света
Чечня Маша Томилина
Минэнерго сообщило, что днем 20 января в Чечне произошло отключение электричества
В 13:49 из-за обрыва на сетях произошло отключение воздушной линии «ГРП-110 — Горец», из-за чего оказались обесточенными 1 подстанция и 797 трансформаторных подстанций.
В результате без света остались около 122,5 тыс. жителей Урус-Мартановского района. Отмечается, что уличная температура воздуха составляет около 8 °С, сообщается на сайте Минэнерго.
Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы, передает RT.
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