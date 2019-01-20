Более 120 тыс. жителей Чечни остались без света

Минэнерго сообщило, что днем 20 января в Чечне произошло отключение электричества

В 13:49 из-за обрыва на сетях произошло отключение воздушной линии «ГРП-110 — Горец», из-за чего оказались обесточенными 1 подстанция и 797 трансформаторных подстанций.

В результате без света остались около 122,5 тыс. жителей Урус-Мартановского района. Отмечается, что уличная температура воздуха составляет около 8 °С, сообщается на сайте Минэнерго.

Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы, передает RT.