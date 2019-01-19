Жителям Дагестана необоснованно начислили долги за газ
В Дагестане возбудили уголовное дело о необоснованном начислении жителям республики долгов за газ
Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.
По данным прокуратуры республики, самый большой долг оказался в Карабудахкентском районе (более 422 млн рублей). В конце 2018 года абонентам необоснованно начислили более 36 млн рублей. В Каякентском районе прокуратура проверяла потребление газа тепличными комплексами, сообщает РИА «Новости».
Как сообщали Юга.ру, компания «Газпром межрегионгаз Грозный» по решению прокуратуры Чеченской Республики и Заводского районного суда Грозного должна списать с должников свыше 9 млрд рублей. С требованием простить долги в суд обратилась местная прокуратура, чтобы избежать социальной напряженности и протестных выступлений населения.
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