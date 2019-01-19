Жителям Дагестана необоснованно начислили долги за газ

В Дагестане возбудили уголовное дело о необоснованном начислении жителям республики долгов за газ

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. По данным прокуратуры республики, самый большой долг оказался в Карабудахкентском районе (более 422 млн рублей). В конце 2018 года абонентам необоснованно начислили более 36 млн рублей. В Каякентском районе прокуратура проверяла потребление газа тепличными комплексами, сообщает РИА «Новости».