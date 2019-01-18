Жители Кубани на рассвете смогут увидеть затмение Луны

Жители Краснодарского края 21 января смогут наблюдать лунное затмение

Руководитель центра астрономии и космонавтики краснодарского отделения РГО, заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов рассказал порталу Юга.ру, что наблюдать затмение можно с 5:34. В это время Луна коснется полутени. В 6:34 она полностью погрузится в земную полутень. В это же время будет первое касание тени Земли.

Он отметил, что в 7:42 Луна полностью войдет в тень Земли. Наблюдать это явление можно будет 15 минут. В 7:56 она уже коснется горизонта Земли. В этот момент Солнце только будет всходить. По словам астронома, это явление интересно, потому что Луна будет входить в атмосферу и жители увидят ее красной. Из-за этого ее могут называть «кровавой».