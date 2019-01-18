Скончалась одна из девочек, пострадавших в ДТП с грузовиком под Армавиром

Краснодарский край

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В управлении МВД России по Краснодарскому краю уточнили количество пострадавших в ДТП, которое произошло вечером 17 января под Армавиром

Как писали Юга.ру, вечером 17 января на въезде в Арамвир произошло ДТП с легковушкой и КамАЗом. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей — девочки трех и шести лет.

Старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко 18 января сообщил порталу Юга.ру, что трехлетняя девочка скончалась в больнице от полученных травм.

Армавир Дети ДТП Полиция смерть
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