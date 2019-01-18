Скончалась одна из девочек, пострадавших в ДТП с грузовиком под Армавиром

В управлении МВД России по Краснодарскому краю уточнили количество пострадавших в ДТП, которое произошло вечером 17 января под Армавиром

Как писали Юга.ру, вечером 17 января на въезде в Арамвир произошло ДТП с легковушкой и КамАЗом. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей — девочки трех и шести лет.