Скончалась одна из девочек, пострадавших в ДТП с грузовиком под Армавиром
Краснодарский край Ксения Мареич
В управлении МВД России по Краснодарскому краю уточнили количество пострадавших в ДТП, которое произошло вечером 17 января под Армавиром
Как писали Юга.ру, вечером 17 января на въезде в Арамвир произошло ДТП с легковушкой и КамАЗом. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей — девочки трех и шести лет.
Старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко 18 января сообщил порталу Юга.ру, что трехлетняя девочка скончалась в больнице от полученных травм.
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