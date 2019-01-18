В Армавире легковушка столкнулась с грузовиком. Пострадали два ребенка и двое взрослых

В Краснодарском крае вечером 17 января сотрудники спасательной службы достали из разбитого в ДТП автомобиля двух детей

Авария произошла на въезде в Армавир. По предварительным данным, автомобили Nissan Qashqai и КамАЗ двигались в одном направлении и столкнулись.

В результате пострадали супруги, которые находились в иномарке, а также двое детей — девочки трех и шести лет. К приезду спасателей дети еще находились в разбитом автомобиле. Водитель грузовика не получил травм.

Сотрудники армавирского отряда «Кубань-СПАС» отключили аккумуляторную батарею и достали девочек из кабины. Трехлетняя девочка получила черепно-мозговую травму, ее и остальных пострадавших передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».