В Армавире легковушка столкнулась с грузовиком. Пострадали два ребенка и двое взрослых

Краснодарский край

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В Краснодарском крае вечером 17 января сотрудники спасательной службы достали из разбитого в ДТП автомобиля двух детей

Авария произошла на въезде в Армавир. По предварительным данным, автомобили Nissan Qashqai и КамАЗ двигались в одном направлении и столкнулись.

В результате пострадали супруги, которые находились в иномарке, а также двое детей — девочки трех и шести лет. К приезду спасателей дети еще находились в разбитом автомобиле. Водитель грузовика не получил травм.

Сотрудники армавирского отряда «Кубань-СПАС» отключили аккумуляторную батарею и достали девочек из кабины. Трехлетняя девочка получила черепно-мозговую травму, ее и остальных пострадавших передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Армавир Дети ДТП Кубань-СПАС
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