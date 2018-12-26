Вор ограбил старейший храм Кубани

Полиция разыскивает злоумышленника, ограбившего храм Покрова Пресвятой Богородицы в станице Тамань - первый храм, который казаки построили на Кубани

Из возведенного в 1792 году храма ночью 25 декабря похитили ювелирные украшения — добровольные пожертвования прихожан. Момент ограбления запечатлели камеры видеонаблюдения.

По словам благочинного Темрюкского округа, настоятеля храма протоиерея Виктора Колмыка, ущерб составил около 20 тыс. рублей. Украшения находились под стеклом вместе с Козельщанской иконой Божией Матери. Настоятель пояснил, что икона является чудотворной, поэтому прихожане в благодарность за прошения жертвовали золото и бриллианты, передает ТАСС.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.