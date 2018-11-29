На левом берегу Дона построят базу ФК «Ростов» и конно-спортивную школу
Более 950 млн рублей будет направлено на строительство базы ФК «Ростов» и конно-спортивной школы в Ростове-на-Дону
Оба проекта рассмотрели на совещании 28 ноября в правительстве области. Участки под строительство на левом берегу Дона, в районе «Ростов-Арены» уже определены.
Создание конно-спортивной школы на территории 14,4 га планируется начать в первом полугодии 2019 года с инженерного обустройства площадки. Общая сумма средств на строительство превысит 483 млн рублей.
Тренировочная база для ФК «Ростов» расположится на участке в 18 га восточнее Гребного канала. Там будут крытый манеж, общежития для футболистов, детская футбольная академия, девять тренировочных полей, из них семь — с натуральным покрытием.
В 2019-2021 годах из федерального бюджета по программе «Спорт — норма жизни» на строительство базы направят 473,4 млн рублей. Проектно-изыскательские работы по объекту планируется завершить до ноября 2019 года, сообщили в пресс-служба городской администрации.
Как сообщали Юга.ру, около года назад на левом берегу завершилось строительство стадиона «Ростов-Арена», который принял матчи чемпионата мира по футболу — 2018. Рядом расположился парк и прогулочная зона. После ЧМ арена стала домашней для ФК «Ростов», однако база клуба все еще находится рядом со стадионом «Олимп-2».
Ранее власти Ростовской области заявляли, что планируют к 2023 году создать в районе стадиона спортивный кластер, который позволил бы тренироваться спортсменам по 16 дисциплинам, 11 из которых — олимпийские.
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