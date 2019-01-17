На экс-главу поселения в Дагестане завели 12 уголовных дел

Дагестан

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Бывшего главу администрации села Сергокала Сергокалинского района Дагестана подозревают в незаконном выделении земельных участков

По данным следствия, в 2015 году чиновник бесплатно передал в частную собственность 12 местным жителям земельные участки, которые находились в государственной собственности. Незаконными действиями глава поселения нарушил права муниципального образования и причинил ущерб государству.

Против чиновника возбудили 12 уголовных дел по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления). Расследование дела продолжается, сообщила 16 января пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану. 

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