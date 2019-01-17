В Ростове из-за тумана задержали четыре авиарейса

В международном аэропорту Ростова-на-Дону 17 января из-за тумана задержали несколько авиарейсов

По данным пресс-службы аэропорта Платов, на прилет и вылет задержали четыре авиарейса. Из них один самолет, который направлялся в Ростов из Бишкека. Три самолета должны были вылететь из донской столицы в Санкт-Петербург, Казань и Махачкалу, сообщает «Интерфакс-Юг».

Как писали Юга.ру, жителей Ростова-на-Дону предупредили об ухудшении погоды 17 и 18 января.