В Ростове из-за тумана задержали четыре авиарейса
Ростовская область Наталья Евсикова
В международном аэропорту Ростова-на-Дону 17 января из-за тумана задержали несколько авиарейсов
По данным пресс-службы аэропорта Платов, на прилет и вылет задержали четыре авиарейса. Из них один самолет, который направлялся в Ростов из Бишкека. Три самолета должны были вылететь из донской столицы в Санкт-Петербург, Казань и Махачкалу, сообщает «Интерфакс-Юг».
Как писали Юга.ру, жителей Ростова-на-Дону предупредили об ухудшении погоды 17 и 18 января.
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