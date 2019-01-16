В Ростове прогнозируют снег, дождь, гололед и порывистый ветер
Жителей Ростова-на-Дону предупредили об ухудшении погодных условий
По данным Центра управления кризисными ситуациями, 17 января в донской столице ожидается выпадение снега, днем 18 января прогнозируют дождь, гололедицу и ветер с порывами до 18 м/с.
«Возможно налипание снега, падение аварийных деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение числа ДТП и травматизма пешеходов, сход снега и падение сосулек с крыш домов», — рассказали в управлении по делам ГО и ЧС городской администрации.
Как сообщали Юга.ру, на горных курортах Сочи из-за сильного ветра 16 января остановили несколько канатных дорог.
Все, что известно о взрыве газа в многоэтажке в Ростовской области
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.