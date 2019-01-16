На курорте Лагонаки открылся экомаршрут на снегоходах

На территории Кавказского природного биосферного заповедника в Адыгее открыли маршрут на снегоходной технике «Зимний Абадзеш»

На Лагонакском нагорье образовался устойчивый снежный покров толщиной 1,5 метра, благодаря чему удалось подготовить маршрут. Специалисты уже завершили подготовку трассы и сделали разметку, сообщила 16 января пресс-служба Кавказского биосферного заповедника. «Маршрут представляет редкую возможность, воспользовавшись снегоходом, легко оказаться в зимней горной стране, в тех местах, куда добраться пешком весьма непросто и по силам далеко не каждому», — отметили в заповеднике.