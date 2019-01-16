На курорте Лагонаки открылся экомаршрут на снегоходах
На территории Кавказского природного биосферного заповедника в Адыгее открыли маршрут на снегоходной технике «Зимний Абадзеш»
На Лагонакском нагорье образовался устойчивый снежный покров толщиной 1,5 метра, благодаря чему удалось подготовить маршрут. Специалисты уже завершили подготовку трассы и сделали разметку, сообщила 16 января пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.
«Маршрут представляет редкую возможность, воспользовавшись снегоходом, легко оказаться в зимней горной стране, в тех местах, куда добраться пешком весьма непросто и по силам далеко не каждому», — отметили в заповеднике.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, маршрут протяженностью 24 км проходит по Лагонакскому нагорью от КПП Лагонаки вдоль хребта Каменное Море через перевал Абадзеш до отрога Оштен с посещением вершины Абадзеша. На снегоходах круговой маршрут можно пройти за 3-3,5 часа.
Все, что известно о взрыве газа в многоэтажке в Ростовской области
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.