На курорте Лагонаки открылся экомаршрут на снегоходах

Адыгея

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На территории Кавказского природного биосферного заповедника в Адыгее открыли маршрут на снегоходной технике «Зимний Абадзеш»

На Лагонакском нагорье образовался устойчивый снежный покров толщиной 1,5 метра, благодаря чему удалось подготовить маршрут. Специалисты уже завершили подготовку трассы и сделали разметку, сообщила 16 января пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

«Маршрут представляет редкую возможность, воспользовавшись снегоходом, легко оказаться в зимней горной стране, в тех местах, куда добраться пешком весьма непросто и по силам далеко не каждому», — отметили в заповеднике.

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Как сообщали Юга.ру, маршрут протяженностью 24 км проходит по Лагонакскому нагорью от КПП Лагонаки вдоль хребта Каменное Море через перевал Абадзеш до отрога Оштен с посещением вершины Абадзеша. На снегоходах круговой маршрут можно пройти за 3-3,5 часа.

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